Oscar Ruggeri sobre los audios de Luque sobre Maradona: "Una locura, no podes referirte así a tu amigo"

"Capaz hablan así los médicos pero este no era el caso. Ahora hay que bancársela", precisó el ex central de la selección argentina.

Se conocieron audios del doctor Leopoldo Luque mientras viajaba al country San Andrés donde se produjo la muerte Diego Maradona, el pasado 25 de noviembre.

Infobae publicó la charla del neurocirujano con su socio primero y luego con Agustina Cosachov, psiquiatra del Diez, mientras estaba en viaje al lugar donde falleció el ídolo.

"Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Llegaré... Parece que esta muerto, posta que está muerto", le decía Luque a su socio.

"Barrio San Andrés, tenés que pasar al que vamos siempre... Yo después te paso la ubicación", añadía.

LEER MÁS: La furia de Dalma Maradona con el doctor Leopoldo Luque luego de los audios: "Sos un hijo de pu.."

"Sí bolu.., parece que hizo un paro cardiorrespiratorioo, se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo, yo estoy yendo para allá", aseguró de manera polémica Luque.

Y después le dijo a la psiquiatra Cosachov: "Va a pasar lo que tenga que pasar, es un paciente complejo, nosotros vamos a estar ahí y bancar la que venga. Ya está, hicimos todo lo que teníamos que hacer, Agustina".

El lunes, Oscar Ruggeri se refirió a este tema en el programa que conduce el Pollo Vignolo por ESPN y fue categórico: "Cuando lo escuché no lo podía creer. Los médicos son fríos, pero ese no era el caso. Pasan estas cosas y te vuelven loco, no podés creer las cosas que cuentan".

LEER MÁS: Escandaloso audio de Leopoldo Luque mientras se dirigía al country donde murió Diego Maradona

Y agregó: "Una locura, qué loco de tratar así a tu amigo, de decir esa barbaridad. Capaz hablan así los médicos pero este no era el caso, vos no podés referirte así a tu amigo".

"No te referís así a un amigo. Ahora, ¿querías salir en la foto? Lo vimos 200 mil veces con Diego. Hay familias, hijos, se sigue haciendo daño, está todo muy loco, no es así. Estas cosas son así, ¿te gusta estar al lado de esto? Ahora hay que bancársela", precisó el Cabezón.