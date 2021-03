Oscar "El Negro" González Oro anunció su retiro de los medios: "Me llegó la jubilación"

Oscar González Oro anunció su retiro de los medios de comunicación con un conmovedor mensaje realizado en los primeros minutos del programa que conduce en Radio Rivadavia. “Me llego la jubilación”, dijo el popular conductor en el arranque de "La vida misma".

“Me llegó la jubilación, estoy anunciando el retiro del Negrito Oro de los medios, no de Radio Rivadavia a la cual amo y le agradezco todo lo que hicieron por mi”, señaló visiblemente emocionado agradeciendo el apoyo recibido por el público y por los medios en los que trabajó y dejó en claro que de ahora en más quiere y necesita disfrutar de su familia.

“Llegó el momento de decir ‘hasta acá llegué'. Estoy cansado. Tengo un cansancio moral por ver a mi país así; tengo cansancio espiritual por ver a la Iglesia en la que creí en el estado en que se encuentra; tengo cansancio físico porque estoy viviendo mis 70 años, la mitad la pasé en un estudio y seguramente descuidé y me perdí los últimos 20 años de la vida de mis hijos”, añadió reflexionando sobre lo ganado y lo perdido en una profesión a la que dijo amar.

“Estoy orgulloso de haber criado a diferentes generaciones, pero no sé si crié a mis hijos. Tengo dos hijos hermosos, maravillosos, sanos, inteligentes que quieren superarse todos los días y yo me los perdí, pero no lo quiero perder más”, se sinceró con la voz quebrada al referirse a Agustín y a Pablo.

“Mi vida es la radio, pero también lo son Agustín y Pablo. No sé cuánto me quede, pero lo mucho o lo poco quiero compartirlo con ellos, mis hijos, quiero verlos, participar de sus vidas diarias...”, indicó.

También aseguró que va a extrañar mucho a sus oyentes y que le va a costar no salir al aire diariamente. Sin embargo destacó que de esta manera va a poder disponer de su tiempo “para estar con mis hijos, mi familia y la gente que quiero”.

“No lo tomen a mal, felicítenme. Esto no es un velorio. En todo caso debería ser una fiesta que logré llegar a los 35 años de trayectoria”, concluyó El Negro Oro.

