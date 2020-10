Oscar Mediavilla volvió a disparar contra Alex Caniggia: "Todavía estoy tratando de averiguar cuál es su profesión"

Pese a haber hecho un mea culpa sobre las fuertes palabras que arrojó en su cruce con Alex Caniggia el jueves en el "Cantando 2020" (El Trece), Oscar Mediavilla volvió a disparar contra el mediático.

En diálogo con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, el jurado señaló que quedó afectado por lo que pasó con Alex y reflexionó sobre la situación que se vivió.

"No hablé después con él en privado. Intenté decirle al aire que aflojara un poquito con la guarangada, no por pacato, sino por la gente que mira el programa. Estamos en el prime time y muchos pibes chiquitos miran el Cantando a la hora de la comida. Se me ocurrió decirlo nada más, pero no se puede hablar con este pibe porque no te acepta respuestas y habla solo", comenzó diciendo Oscar Mediavilla.

LEER MÁS Oscar Mediavilla realizó un mea culpa tras su pelea con Alex Caniggia: "Me sacó de mi eje"

"La cosa se fue llevando y tuve el desliz de terminar con un anda a cagar que no correspondía para nada. Lo que pasa es que es muy irritante el muchacho", remarcó el jurado.

Por último, Oscar comentó de manera picante: "Fue un momento bastante horrible, un tipo hablando que es de Marbella y no del conurbano bonaeresnse... Nada, pobre chico. Ya pasó. Hay gente que cree que está en un escalón más y todavía estoy tratando de averiguar cuál es su profesión".

LEER MÁS Valeria Lynch aclaró su "me gusta" al tuit de Oscar Mediavilla tras su pelea con Alex Caniggia