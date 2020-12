Oscar Mediavilla sorprendió al hablar de su relación con Patricia Sosa: "Estamos preparando una boda"

En la noche del miércoles, Oscar Mediavilla habló de su relación con Patricia Sosa y sorprendió con una declaración en el "Cantando 2020".

“Estoy divorciado. Estamos preparando una boda, que la haremos algún día. Cuando nos casamos yo le propuse, no me acuerdo. Nosotros estamos juntos hace cuarenta y pico de años. No hace falta acordarse. Lo importante es que estamos juntos, nos queremos y somos una familia”, indicó Mediavilla.

“Estoy muy feliz, casarme o no, salvo que me pase algo, para que le quede a ella, pero ya tenemos todo a nombre de nuestra hija”, agregó el jurado.

Ella tenía 16 años y él 17 cuando nació el amor. Patricia Sosa y Oscar Mediavilla llevan casi toda una vida juntos, y pasaron por todas las etapas de la relación: se casaron, tuvieron una hija, se divorciaron y se reconciliaron. ¿Se vendrá una nueva boda?

