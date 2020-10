Oscar Mediavilla reveló que un día Patricia Sosa lo encontró con cinco mujeres en un ascensor: "Se abrió la puerta y..."

Oscar Mediavilla y Patricia Sosa, además de ser pareja, formaron parte de La Torre, una banda icónica del rock nacional. Y pese a que tuvieron algunas idas y vueltas, el amor entre ellos sigue intacto.

Este jueves, el jurado del "Cantando 2020" estuvo en "Los ángeles de la mañana" y reveló una desopilante anécdota que tuvo lugar en Rusia.

"Voy a contar algo rápido. Una vez estábamos tocando en Moscú con La Torre y yo me quedé hablando con un ruso. Empezamos a tomar vodka, la gente se empezó a ir del hotel y quedé solo con el tipo", comenzó diciendo.

"El tipo se fue y cuando me levanté me cambió todo, el vodka te mata. Despacito, agarrándome de las paredes y sin recordar ni en qué piso estaba, llegué al ascensor. Me subí y yo apostaba que estábamos en el sexto piso. Apreté el seis, el ascensor bajó un piso y subieron cinco chicas que 'trabajaban'", agregó Oscar.

"Me vieron a mí apoyado contra el espejo del fondo, una se empezó a sacar la ropa, otra qué se yo... me tocaban. Yo estaba totalmente borracho. Se abre la puerta del ascensor en el sexto piso y estaba Patricia (Sosa)", continuó.

"Me dijo ‘andate a la...’ y yo lo dije ‘no es lo que ves, no las conozco a las minas’. Lo peor de todo es que se sintió un portazo, yo no sabía dónde tenía que ir y empecé a golpear las puertas de los cuartos. Si me contestaban en ruso, seguía. Hasta que uno de los nuestros me abrió la puerta", concluyó Oscar Mediavilla.

