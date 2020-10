Oscar Mediavilla realizó un mea culpa tras su pelea con Alex Caniggia: "Me sacó de mi eje"

Anoche, Alex Caniggia y Oscar Mediavilla protagonizaron un picante cruce en el "Cantando 2020" (El Trece) que terminó con agresiones y un cero de puntaje después de la gala homenaje al "Potro" Rodrigo.

Al jurado se le fue la paciencia por los insultos de Alex para hablar en cámara y se lo dijo en la cara pero todo terminó en un fuerte intercambio entre el jurado y el participante.

"Diciendo estupideces, trata de respetar, que hay chicos… Vos sos un marmota”, arrojó Mediavilla. “¿Respetar a quien? Vos también sos un marmota. No sos el productor de los Guns N Roses”, contestó Alex. “Tengo más historia que vos, sos un salame. No existís. Vos no sos nada”, arremetió Mediavilla.

La polémica continuó luego a través de las redes sociales. Alex Caniggia publicó en Twitter una comparativa entre él y Oscar Mediavilla donde se lo cuestiona por ser marido y productor de Patricia Sosa. "Me puse a buscar a este hombre mayor en Google a ver qué tan importante era y me encontré con que el último hit que produjo fue hace más de 15 años".

Y compartió una serie de mensajes de sus seguidores: "No es que defienda a Caniggia pero Mediavilla terminó diciéndole "andá a cag#ar", ¿No era un programa familiar?", "Cuando Mediavilla se quiso hacer el ubicador le tira: No soy Pavarotti, pero vos tampoco producís a los Guns and Roses. Se tenía que decir y se dijo", "Mediavilla lo quería humillar y quedó humillado él. Por eso el cero, el ego lo tiene más grande y quiere aconsejar", "Lo dejaron calentito a Mediavilla ¿O me parece?".

Por su parte, Mediavilla decidió realizar un mea culpa y le contestó a Caniggia sobre su lugar en el jurado: "Esta nota es de hace cuatro años, claramente estoy bien ubicado jajaja". En la imagen compartida que pertenece a un Cantando pasado, Mediavilla se ubica en el lugar del medio. Luego agregó ya bajando el tono a la discusión: "Estuve mal con el exabrupto final de la conversación pero realmente no escucha, no deja hablar, y es tan caprichoso y maleducado que me sacó de mi eje. ¡Lo siento mucho!".

