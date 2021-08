Oscar Mediavilla pidió perdón por su crítica a "La Voz Argentina": "Hablé al pedo"

Oscar Mediavilla pidió perdón por sus críticas al ciclo "La Voz Argentina", Telefe, luego de la repercusión que tuvo sus declaraciones a Mitre Live, donde fue muy crítico del programa musical y los integrantes del jurado.

"Nunca me llamó la atención ni me gustó mucho el formato de La Voz Argentina. Me parece que hay formatos más lindos, me gusta ver como se mueven a los artistas y como se mueven, verlos enteros, no sólo por la voz””, señaló Mediavilla en dicha entrevista.

Y agregó picante sobre Mau y Ricky Montaner, integrantes del jurado del programa que conduce Marley: “Quizás la idea era poner dos pibes jóvenes, podrían haber puesto a alguien más pesado. No me entusiasma mucho el programa. El negocio cambió y por eso están los hijos de Montaner ahí. Tienen muchos seguidores, hay que armar negocio con lo que pasa”.

Lo cierto es que tras la repercusión de sus dichos, Oscar compartió un extenso descargo en Instagram donde reconoce su error de hablar de ese programa sin haberlo visto.

"Como mi mujer @patriciasosaoficial y mi hija @marmediavillaok son re fanáticas de @lavozargentina me insistieron para que en vez de hablar que mire el programa. Como estoy hace más de 3 meses en Chile y antes por trabajo nunca no lo había visto, Ante el fanatismo familiar conseguí la forma de verlo desde acá y ayer pude, porque llegue más temprano igual que hoy que también pude hacerlo", comenzó Mediavilla.

"Y saben que? Esta buenísimo! Es un hermoso programa y además un formato probado en todo el planeta… Hablé al pedo, como el programa hablar sin saber! Cuando dije que no me gustaba el formato y pido disculpas sumado a las ganas de algunos periodistas por generar rimbombantes títulos con cero contenido que tenga que ver con el título y a pesar de aclararlo esto me genera fastidio porque no tuve ni tengo ninguna intención de molestar a nadie", siguió el productor musical.

Y enfatizó: "Me encontré con un gran escenario, hermosa Iluminación, súper sonido, imponente escenografía como habitualmente muestra @telefe y un jurado donde todos se lucen, porque están muy bien elegidos y porque hacen un excelente trabajo y a quienes respeto y admiro @montaner @sole_pastorutti @lalioficial @mauyricky @marley_ok y es una enorme oportunidad para la gran cantidad de artistas en estos tiempos tan complejos puedan mostrarse y desarrollarse!".

"Sinceras felicitaciones Y perdón si alguien se sintió molesto abrazo para todos y bendiciones!", cerró Oscar.