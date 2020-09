Oscar Mediavilla se molestó con Patricia Sosa, tras revelar que le ofrecieron un millón de dólares para ser vicepresidenta

Patricia Sosa confesó el sábado en "PH (Podemos hablar)", que transmite Telefe, la suma que uno de los hermanos Rodríguez Saá, de San Luis, para las elecciones de 2015.

La anécdota que contó Patricia en el programa que conduce Andy Kusnetzoff dejó a todos boquiabiertos cuando reveló que rechazó un millón y medio de dólares para incursionar en política.

La cantante dijo que uno de los hermanos Rodríguez Saá la quiso como vicepresidenta para las elecciones de 2015.

LEER MÁS Oscar Mediavilla habló sobre el conflicto con Valeria Lynch y fue algo irónico: “La vida es así...”

“Un día me llegó una propuesta para formar una fórmula presidencial con él. El chabón y yo como vicepresidenta. Primero creí que era un chiste, insistió, después vino la oferta económica y llegó a un millón quinientos mil dólares”, relató Patricia Sosa.

¿Cómo reaccionó Oscar Mediavilla? Se enojó con su pareja por haber expuesto ante los medios la oferta que le hizo el político. De hecho, en diálogo con "Pampita Online", el jurado del "Cantando 2020" reveló que tuvo una fuerte charla con su novia por este tema.

"Me enojé bastante con Patricia porque me parece que no hacía falta hacer ese comentario. Cuando llegó, le pregunté: ‘¿Para qué comentás eso?'. A Patricia le interesa más la acción, no la política. Igual... era una anécdota que no valía la pena contar. Hay cosas que uno no debería contar", señaló Oscar, tras haber reconocido que su pareja "daba muy bien en las encuestas".

LEER MÁS Lizardo Ponce se indignó por las chicanas de Oscar Mediavilla: "Un poco de más seriedad"