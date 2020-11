Oscar Mediavilla interpeló a Laurita Fernández: "¡Vos tampoco me...!"

El 15 de noviembre, Oscar Mediavilla cumplió 66 y los celebró con sus íntimos: "¡Hice una fiesta para 600 personas!", ironizó anoche en la gala del "Cantando 2020".

"¡Éramos 4: Patricia, mi hija, mi suegra y yo!", contó el productor y guitarrista.

LEER TAMBIÉN: Roly Serrano y su lucha contra la obesidad: "Durante la cuarentena bajé 22 kilos"

Laurita Fernández intentó meterle pimienta a la charla y le lanzó: "¿Algún participante del Cantando te mandó mensaje?".

"No, pero a mi no me gusta que me manden mensajes así puedo puntuarlos como quiero, después dicen que le subo un punto porque lo conozco", devolvió Oscar.

"¡Vos tampoco me saludaste, y yo esperaba tu saludo!", interpeló Mediavilla. Y Laurita respondió con humor: "¡Yo no sabía! ¡Si yo no sé cuántos cumplís no puedo saludarte con un ´felices...´!".

"¡No importa cuántos felices, feliz cumpleaños, no mientas más!", concretó el cumpleañero.

LEER TAMBIÉN: Lío Pecoraro compartió un video desde la clínica: "Evolucioné muchísimo; gracias por tanto cariño"