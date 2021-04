Oscar Mediavilla contó detalles del coaching que tuvo para "hacer de malo" como jurado

Oscar Mediavilla estuvo como invitado el miércoles a "Los Mammones", América, y contó detalles del coaching que tuvo "para ser malo" como jurado cuando estaba incómodo en el reality internacional "Latin American Idol" y amagó con renunciar.

"Estudié, hice un curso para ser malo. Cuando hice Latin American Idol, sufrí tanto porque todos me decían diferentes cosas del papel que tenía que hacer", recordó el productor musical.

"Viajábamos de país en país y un día cuando íbamos a ir a México dije que renunciaba, que no quería estar más porque no aguantaba más", se sinceró.

Y reveló la charla que le cambió su idea: "Ahí vino el autor del programa y me dijo de todo, y me empezó a dar tácticas de lo que tenía que hacer. Yo estaba triste y me quería ir".

Y siguió: "Pero me dijo que me imagine tenía en la mano un bate de beisbol a la hora de la devolución y que le iba a volar la cabeza (se ríe). Ese programa le pegué una patada en el traste a un participante".

