Oscar Mediavilla admitió cómo quedó la relación con Karina La Princesita luego de los cruces en el "Cantando 2020"

Oscar Mediavilla mantuvo algunos cruces al aire con Karina, La Princesita en el "Cantando 2020", El Trece. No obstante, días antes de la final del ciclo, ambos empezaron a mostrarse conciliadores.

En chara con Mitre Live, el productor musical comentó cómo quedó la relación con su compañera: "Me tocaba ser de duro y malo y en este Cantando, no es que bajé la intensidad, pero traté de divertirme más. Uno puede decir lo que quiera con buena onda y hubo problemas de todo tipo", reconoció.

Y destacó: "Con Karina somos amigos, ya estamos bien. Son formas".

LEER MÁS: Oscar Mediavilla mantuvo un picante cruce con Charlotte Caniggia y Laurita Fernández: la reacción de Ángel de Brito

"Los chicos que vienen de la cumbia sufren mucho y cuando logran salir de ahí adquieren un papel medio de justicieros y te enfrentan en un saludo. A mí lo único que me importa es que me respeten", sentenció Mediavilla.

Y amplió: "Hay que tener respeto y ella tiene el conflicto que no es valorada porque la tratan como nueva. Yo nunca menosprecié su trabajo. Ella daba respuestas contundentes".

"Se dio cuenta de que esto no era una cuestión de vida o muerte. Nunca me peleo con un jurado, sí con algún participante que me parezca irreverente. Ella no sé si me saluda tan afectuosamente, pero hablamos. Le he dado consejos para sus devoluciones", cerró.

LEER MÁS: Karina, La Princesita habló de sus cruces con Oscar Mediavilla y del video del Polaco con Natalie Pérez