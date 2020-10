Oscar Mediavilla aclaró sus gestos a Melina de Piano la noche que renunció Alex Caniggia

Hace unos días, Melina de Piano se despidió entre lágrimas del "Cantando 2020", El Trece, ante la renuncia de su compañero, Alex Caniggia.

El mediático apuntó luego directamente desde Twitter a Oscar Mediavilla como responsable de su salida del programa.

"Acá está el culpable daba igual ir o no así disfruta de cagarse en el trabajo de la gente!!!", lanzó.

Lo cierto es que en la noche del martes, el jurado aclaró que no se burló de Melina la noche que renunció Caniggia.

"Yo ya no me peleo con nadie. Y a todos los que decían que yo me alegré mucho y me reía cuando echamos a la chica, a De Piano, al contrario, creo que claramente pedimos todo el jurado que se reincorporara", indicó Mediavilla.

Y remarcó: "Uno analiza las redes y los disparates y fábulas que se escriben son increíbles".

