Oscar Martínez desmintió sus palabras sobre la situación de Argentina: "Son fraudulentas"

Tras el revuelo que se armó, Oscar Martínez desmintió a través de Marina Borensztein, las palabras sobre la Argentina.

El actor aseguró que realiza pocas notas y que sus palabras fueron distorsionadas, ya que, desde España, evita hablar sobre la situación del país para no recibir críticas.

"Hola, quiero desmentir categóricamente lo que teóricamente son reproducciones de mis palabras, un reportaje que hice el día viernes. Son fraudulentas. Hace seis meses que estoy en Madrid, a la mayoría me he negado a hacer nota", comenzó diciendo en un video.

"No me parece ético hablar desde afuera del país. Cuando estoy en Argentina he expresado siempre mis opiniones, tratando de no herir a nadie. Quiero vivir un país que todos podamos decir lo que pensamos sin que signifique una condena mediática ni de ninguna clase", aclaró.

"Hace mucho daño esto, no sólo a mí. Enciende pasiones oscuras, injustamente. Me ha pasado leer o escuchar declaraciones de compatriotas desde afuera y me ha molestado. Me he sentido muy mal. Entonces no lo hago, no lo hice", agregó.

"Hay gente que me está descuartizando, creyendo algo que es falso. Mis opiniones creo que las sabe todo el mundo", cerró Oscar Martínez.

