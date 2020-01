Oscar Martínez defendió a Luis Brandoni tras la denuncia penal que recibió por insultar a Cristina Kirchner

El actor dio una entrevista en la que explicó que no cree que Brandoni haya tratado de "aesina" a la actual vice presidenta. "No lo creo capaz de ser tan torpe ni fanático para agredir y cantar ese tipo de consignas", dijo.

Se lo denunció penalmente a Luis Brandoni tras gritarle “asesina” a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la marca del sábado por los 5 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman. El actor fue tomando justo por las cámaras del noticiero TN.

Sobre esto se refirió Oscar Martínez en una entrevista. “Lo conozco hace 40 años o más. He trabajado mucho con él. No me sorprende en el clima bélico en el que vivimos en Argentina. Beto si es un militante político. Buena parte de su actividad diaria es la política, está claramente identificado con el Gobierno anterior. Ha sido muy crítico de muchas figuras del Gobierno actual. Era obvio que algo de esto le podía ocurrir. No conozco bien los detalles de lo que pasó. En qué consiste esa operación o esa denuncia. Sé que fue a partir de su presencia en el acto de conmemoración por los cincos años de la muerte del fiscal Nisman pero no vi imágenes”, dijo el actor a la web de Radio Mitre.

“Le creo a él que no haya gritado eso que dicen que coreó con el público. Le creo porque si lo hubiera hecho hubiese dicho si lo hice. No es un tipo que le esquive al bulto. Él se hace cargo y se hace responsable. Es bastante demócrata. No lo creo capaz de ser tan torpe ni fanático para agredir y cantar ese tipo de consignas”, afirmó ante los hechos de los que se lo denuncia.

“Yo no soy militante político, yo trato de ser independiente. Lo he sido con el Gobierno del Dr Alfonsín por quién sentí una profunda admiración. Nunca fui oficialista para poder conservar la libertad de poder decir mi opinión en el caso de ser divergente del oficialismo. Que yo haya adherido a la posibilidad de Cambiemos quiere decir nada más que eso. Lo hice como independiente, nunca lo hice como miembro de un partido político y mucho menos con el fanatismo que vivimos lamentablemente en Argentina”, contó el actor que acaba de estrenar la película “Vivir dos veces”, que rodó en España, para Netflix.

Imágenes del filme de Martínez, una historia de amor en la que interpreta a un hombre con alzheimer.