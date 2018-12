Oscar Gonzalez Oro se separó de Tato Cabrera

Pero a medida que avanzó el 2018 y que su regreso a la radio le brindó la posibilidad de reencontrarse con su público en la 10, Oro pudo rehacer su vida amorosa y en septiembre de este año confirmó que se estaban dando una segunda oportunidad.

Sin embargo, el romance llegó a su fin y el propio conductor se lo contó a sus oyentes. Asimismo, agregó que cierra un excelente año y que se siente muy bien para encarar el 2019.

Recordemos que el Negro contó hace un tiempo cómo fue el momento en que le dijo a sus hijos que era homosexual.

"¿Hubo un momento en el que les contaste a tus hijos que te gustan los varones?", le preguntó la conductora Verónica Lozano. "No, fue al revés", respondió el periodista para sorpresa de todos. , le preguntó la conductorarespondió el periodista para sorpresa de todos.





El Negro contó que por ese entonces estaba en pareja con Sergio y que vivía en Pilar y trabaja en Capital Federal, lo que le demandaba muchas horas de viaje. "Sergio me dijo: 'Te vas a matar, alquilemos un departamento en el centro'. Y alquilamos un departamento en el Museo Renault", relató.

Y luego pasó a detallar el momento en que se enteraron sus hijos su elección sexual. "Ellos salían de la facultad y me llamaron para verme y tenían un guión. 'Sos un padre genial, nos amás, nos mimás, nos malcrías y con Sergio está todo bien'", contó que le dijeron sus hijos.





Visiblemente emocionado, agregó: "Lloré una hora, no sólo por la emoción, si no por sus cabezas abiertas. Son geniales, sensibles. Ellos me abrieron la puerta. Ellos abrieron el clóset, no yo, para que sea feliz, que tenga buena vida y disfrute de lo que tengo".