Oscar González Oro tras obtener la ciudadanía uruguaya contó que Alberto Fernández se enojó con él

Oscar González Oro, instalado desde el año pasado en Punta del Este, obtuvo la nacionalidad uruguaya y el presidente argentino Alberto Fernández se enojó con él. Al menos así lo expresó el propio locutor en diálogo con la prensa uruguaya al mostrar su flamante documento charrúa.

"Mi presidente, al cual yo quiero y es mi amigo con el cual hablo, se enojó. Pero yo le dije que tengo derecho a elegir donde vivo", confió en una entrevista Oscar González Oro. Asimismo cuando el reportero le consultó si el presidente se comunicó con él, asintió. "Sí, si... me llamó por teléfono y me dijo que Uruguay no es la salida. Pero eso lo decido yo. No decide nadie por mí, el valor que más preservo en mi vida es la libertad", explicó.

En tanto, el comunicador de larga trayectoria en los medios nacionales expresó la alegría que sintió al obtener la ciudadanía uruguaya y tener en su poder su nuevo documento.

"El día que me lo entregaron me emocioné porque es el primer documento no argentino que tengo en mi vida". Así como también dejó en claro su parecer con relación a la pandemia de coronavirus y sus elecciones para sentirse seguro y preservado del Covid19.

"Me vacuno acá porque me da mas seguridad, porque no creo en la vacuna rusa, porque aparecen nuevas cepas... Si la tengo que pagar, la pago acá", aseguró sin titubear.

Por último habló de su situación sentimental. "Me tiraron el tarot... fue una señora. Me salió que va a aparecer un amor que yo ya tuve.. y apareció el nombre… y es Pancho", aseguró mientras se le iluminaba su expresión.

¿Será que el joven Mauro Francisco volverá a la vida del periodista y locutor? Será cuestión de tiempo, y seguramente él mismo nos dará la primicia...