Oscar Demelli, "La Momia Blanca", le respondió a la hija de Martín Karadagián

Martín Karadagián fue un deportista, luchador profesional y actor argentino​, creador del espectáculo televisivo titulado "Titanes en el Ring", muy recordado por el televidente argentino.

El inventor del ciclo murió en 1991 a los 69 años y su hija Paulina llevó adelante el programa hasta el año 2001. Hoy en día, la mujer afronta problemas legales que tienen que ver con los aportes jubilatorios que reclamaron en la Justicia ocho de los personajes del programa.





Oscar Demelli, quien hacía el personaje de "La Momia Blanca" en el mencionado ciclo y afirmó: "Soy el impulsor del juicio, en ningún momento dije que fuera el actor. Es una falacia del abogado y de ella. No es solamente el primer juicio que impulso, sino el cuarto. Tres ya se ganaron. Soy el asesor de mis ocho excompañeros de Titanes en el Ring".

"El Juzgado no quiere llegar a la instancia de sentencia dado que al fallar el Juez a favor de los luchadores, como está previsto, se tendrían que enfrentar a la AFIP por los aportes jubilatorios".

Demelli remarcó: "El juicio no está frenado, estuvo temporalmente demorado porque falleció uno de nuestros compañeros. No teníamos la partida de fallecimiento. Para notificar a la viuda y otras circunstancias, por eso se demoró. No fue como apareció en un diario, que el abogado nuestro abandonó el juicio".

"En primer y segundo término, ¿por qué se llegó a acuerdos judiciales en tres juicios anteriores si ella no hizo nada y no tenía nada que ver? Los juicios laborales tardan, pero son efectivos. Entre una cosa y otra, son cinco millones de dólares para todos".

Para completar, señaló: "Titanes siempre fue una empresa y los gobiernos hicieron la vista gorda, no se le hacía un control. A nosotros, mes a mes se nos depositaba el sueldo. Teníamos relación de dependencia. No tengo relación con Paulina, lucho por la revindicación moral y económica de mis compañeros. Soy el que patentó a la Momia Blanca. Le gané el juicio a Martín Karadagian. Él era muy déspota. Manejó la empresa a su modo y conveniencia. Los luchadores nunca fueron favorecidos. Está todo en el Juzgado 61. Hay un encono conmigo porque soy el impulsor de todo esto. No me aceité los músculos, pero sí el cerebro".