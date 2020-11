El osado cambio de look de Alex Caniggia

El mediático compartió las fotos de su nuevo look para encarar lo que viene.

"A todos se los digo en la jeta, mi imagen es única y perfecta. Se me admira y respeta porque mi nuevo look es de otro planeta", puso Alex Caniggia en su cuenta de Instagram para mostrarle al mundo su nuevo look.

Tras su renuncia al "Cantando 2020", Alex se alejó un poco de los medios y se separó de su última pareja, Macarena Herrera.

La joven anunció en Twitter, donde tiene su cuenta privada, la ruptura de la pareja: “Es lo mejor para ambos”.

“Me hace bien haber cortado tan bien, pero me hace verg... saber que va a sufrir por mi culpa”, escribió en Twitter con el emoji de un corazón roto.

Ahora, el hermano de Charlotte dejó de lado su descontrolada melena y se animó a emprolijarla haciéndose trenzas cocidas en toda la cabeza.

