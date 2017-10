Oriana Sabatini será telonera de Coldplay

La actriz y cantante Oriana Sabatini será la invitada de los shows que el conjunto inglés liderado por Chris Martin, brindará el 14 y 15 de noviembre en el estadio Único de La Plata,

Oriana, de 21 años, es cantante, actriz y modelo que logró popularidad por su rol de Azul Medina en la serie televisiva "Aliados", que produjo Cris Morena.

La cantante, quien es tendencia en las redes sociales, lleva ganados dos premios Kids Choice Awards a "Mejor actriz" y "Actriz revelación" por su protagónico en "Aliados".

Pero a pesar de sus ya numerosos logros, su espíritu multifacético la impulsó a incursionar en el mundo de la música. Su primera canción "Love Me Down Easy" la compuso y produjo en Los Angeles junto a MDL, productor del tema "What do you mean" de Justin Bieber. ¡Felicitaciones, Ori!

Embed El 14 y 15 de Noviembre voy a estar como telonera en los shows de Coldplay!!!!!! ✨❤ pic.twitter.com/bG34QHWjTR — Oriana Sabatini (@orisabatini) 17 de octubre de 2017

Embed Una publicación compartida de Oriana Sabatini (@orianasabatini) el 22 de Sep de 2017 a la(s) 7:43 PDT