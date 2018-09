Oriana Sabatini: "Me genera un poco de incomodidad que se hable tanto de mi noviazgo con Paulo"

Oriana Sabatini volverá a sorprender el 28 de septiembre con un gran show en Vorterix, como lo hizo el pasado 5 de mayo en un recital único e inolvidable que ahora repetirá para todos sus seguidores.





La hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, una de las figuras del momento, disfruta de su exitoso presente profesional y de su agitada carrera como cantante solista que va en ascenso.





En diálogo a solas con PrimiciasYa.com, Oriana contó cómo se prepara para este nuevo recital y además habló de su noviazgo con el futbolista Paulo Dybala.

-¿Cómo será este nuevo show a lo que fue hace casi seis meses el primero?

No puedo creer que hayan pasado ya seis meses del primer show. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de hacer otro show. El primero fue súper lindo y emocionante. La esencia del show va a ser siempre como al primero, pero habrá nuevas cosas. Los invitados que hay son tremendos, estoy muy ansiosa con todo eso.





-¿Te pones nerviosa antes de salir a escena?

Cada vez que me subo al escenario siento que soy una persona distinta, siento que maduro como cada vez más. Pero a su vez, tampoco dejo de ser la misma Oriana de siempre. Me sigo poniendo muy nerviosa antes de salir a escena. Pienso es que es una hora y media de un show en vivo, y cantar y bailar en vivo siento que es mucha presión. Quiero que la gente disfrute de un show con gran calidad.





-¿Tus papás te dan consejos? ¿Qué expectativas tienen ellos sobre el show?

Mis viejos tienen las mejores expectativas sobre el show, pero no me la dicen. Siempre me dan consejos y sobre todo me gusta tener su opinión. Ellos trabajaron en este ambiente durante mucho tiempo y saben, los admiro como personas.

-¿Tenés cábalas?

No soy de tener muchas cábalas. No me gusta depender de eso y después sentir de que si no la hago, algo va a salir mal. No me gusta aferrarme a eso.





-¿Cómo imaginás que será tu carrera musical de acá a 10 años... 20...?

20 años es un montón, voy a ser re grande. Me gustaría pensar que en todo ese tiempo, mi música haya llegado a otras partes del mundo y poder estar haciendo shows acá en Argentina y también en otras partes de América , Europa...

-¿Con quién te gustaría compartir escenario, de todas las figuras que vienen ahora al país como por ejemplo Shakira...?

Hoy esta re de moda en hacer participaciones con otros artistas. Quizás antes de mirar para otros lugares del mundo, me gustaría compartir con figuras de Argentina. Tuve el gusto de compartirlo con Benja Amadeo, Axel ... Y ahora me gustaría compartirlo con Lali, Tini o Jimena Barón, todas las mujeres que hagan música.





-Va a estar Paulo...

Es difícil que este en el show, me va a acompañar desde el corazón... Es difícil que esté y ojalá un día me pueda acompañar.





-¿Él se enamoró de vos por tus canciones?

No sé (risas) Hay que preguntarle a él...

-¿Cómo vivís la exposición mediática del romance con Paulo?

Me genera un poco de incomodidad porque a veces no elijo compartirlo y lamentablemente te preguntan sobre eso, o la gente sin saber quizás habla o comentan al respecto, total es gratis. Igual siempre voy a tratar de compartir lo que yo quiera, voy a mostrarme de manera genuina como yo quiero, y mantener mi vida privada en privado.





-¿Es un amor para siempre?

Obviamente que si estoy con alguien no es para pasar un tiempo...





