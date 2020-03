Oriana Sabatini habló desde Italia: "Ya casi no tengo síntomas y Paulo tiene un poquito de tos"

Oriana Sabatini habló desde Italia y llevó tranquilidad con respecto a su actual estado de salud y el de su novio Paulo Dyabala tras ser diagonisticados con coronavirus.

"Por suerte estamos mucho mejor, yo ya casi no tengo síntomas y Paulo tiene un poquito de tos y no le siente el gusto a las cosas pero estamos muchísimo mejor, muy bien", indicó la cantante en charla con el ciclo "Los Ángeles de la mañana", El Trece.

"Me empecé a sentir bastante mal. Uno cree que por ser joven, sano y entrenar nunca te va a pasar. Los síntomas de fiebre y tos seca no los tenía", recordó.

"Pensé que era una gripe. Yo seguía entrenando y me cansaba muy rápido. Me quedaba sin aire al toque y me hacía ruido raro la respiración, como si fuera una fumadora de 90 años", amplió Oriana sobre los síntomas.

"Terminaba los entrenamientos y sentía como si me hubiera pasado un tren por encima, me dolían todos los músculos que tenía en el cuerpo", finalizó.