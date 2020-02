Oriana Sabatini se diferenció de Jimena Barón sobre su actividad en las redes sociales: "Trato de empatizar con..."

Oriana Sabatini se diferenció de Jimena Barón sobre la actividad que tiene en las redes sociales y contó que se considera "bastante reservada" a la hora de compartir contenido de su vida personal.

"Creo que si no abrís esa puerta, no das el lugar para que la gente sienta que te conoce y que tiene el lugar para decirte cosas feas. Si vos solo posteás cosas de trabajo, fotos con familia, tu novio o amigas, es distinto", opinó la cantante sobre el tema Barón en charla con revista Gente.

"Yo en un momento me solía buscar en el buscador de Twitter para ver qué comentaba la gente y me ponía súper mal, porque es dañino. Pero hoy no lo hago más", contó Oriana.

La joven explicó que ya no lee los comentarios que le dejan en sus posteos de Instagram, pero que no los saca porque eso sería "censurar la libre expresión".

"Entiendo que es libre decisión de cada uno, pero es una red para sociabilizar. Trato de empatizar con los haters más que enojarme porque imaginate lo mucho que se deben odiarse a sí mismos como para dar tanto odio para afuera", agregó la novia de Paulo Dybala.

Y remarcó: "Pero trato de no tomarme los comentarios feos de modo personal, aunque algunas cosas me duelen más que otras, y me ha frenado de hacer muchas cosas hoy en día y en el pasado".