Oriana Sabatini contó cuando interrumpió a sus padres... ¡Teniendo sexo!

Oriana Sabatini estuvo como invitada a "Los Mammones", América, y contó cómo empezó a hablar con Paulo Dybala, cuya relación sentimental comenzó en 2018.

Y contó una divertida anécdota cuando interrumpió a sus padres, Catherine Fulop y Ova Sabatini, mientras tenían sexo.

"Me mandó un WhatsApp y mis amigas me dijeron que era un tenista. Era raro porque nunca había hablando con un futbolista. Me preguntó si algún día me podía invitar a comer algo. En ese momento ni lo conocía cara a cara", recordó la cantante de aquellos primeros contactos con el futbolista.

Y amplió: "El encuentro real llegó bastante después. Yo tenía trabajo y él también. Yo había cortado hace un mes, por ahí. El encuentro fue con amigos, comidas".

"Estaba llegando a mi casa, de trabajar, y me doy cuenta que no tenía las llaves de mi casa. Empecé a llamar a mi papá, que siempre me atiende, a cualquier hora, siempre. Y no atendía. Eran las seis de la tarde y no atendía. Lo llamé tres veces y no me atendía", comenzó diciendo Oriana, sobre aquella vez que interrumpió a sus padres.

Después de mucha insistencia, la joven logró comunicarse con su mamá, pero se llevó una sorpresa. "Entonces, la llamé a mi mamá. A la segunda o tercera vez, ella me atiende y me dice 'ladilla, ¿qué querés?'. Le dije 'tranqui, no pasa nada' y me quedé un rato en el auto", remató la cantante.

