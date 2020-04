Oriana Sabatini compartió el detalle estético que la tenía preocupada y pudo resolver en la cuarentena

Oriana Sabatini, que ya se recuperó del coronavirus, compartió en Instagram el drama estético que la tenía mal en la cuarentena obligatoria.

Luego de varias semanas, la cantante finalmente pudo teñirse las raíces del pelo: "Pasó algo muy importante y tenía ganas de compartirlo con todos ustedes", indicó en un video que subió a Instagram.

"Hoy (por el miércoles) me teñí las raíces. Sé que esto puede paracer una estupidez para mucha gente pero créanme que para mí es una de las pequeñas cosas que es gigante", indicó la novia de Paulo Dybala.

Y aseguró: "Hoy me siento yo de vuelta, me siento entera. Hace tres meses que estaba con las raíces crecidas y hace dos semanas me tenía que haber llegado el producto que pedí para teñirme las raíces".

"Fueron dos semanas más de raíces crecidas y hoy finalmente me las teñí. Creo que en esta cuarentena está bueno compartir las cosas que son importantes para uno", finalizó feliz, ya con el drama resuelto.