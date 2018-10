Oriana Sabatini cantó en los JJOO de la Juventud y su familia la acompañó

Vorterix por segunda ves en este año y de participar en la película "Perdida", Oriana Sabatini animó un show musical en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires. Luego de presentarse a mediados de septiembre enpor segunda ves en este año y de participar en la películaanimó un show musical en losque se desarrollan en la





"Qué linda tarde en los Juegos Olímpicos #buenosaires2018", expresó la novia de Paulo Dybala en Instagram.

Oriana cantó más de once temas con la mirada desde el escenario de su familia y la visita especial de su tía, la ex tenista Catherine Fulop y Ova Sabatini también estuvieron presentes. Fue en un sábado a puro sol dondecantó más de once temas con la mirada desde el escenario de su familia y la visita especial de su tía, la ex tenista Gabriela Sabatini también estuvieron presentes.





"What you gonna do", "High", "Stay or run", "Never be the same", "Say you won't le go", "Ahora o nunca", "Mis manos", "Sorry", "False start", "Lmde", fueron algunos de los hits que cantó.