Oriana Sabatini cantó una canción en medio de su aislamiento: "Esta cárcel no se pasa"

Oriana Sabatini recibió una dura noticia hace unas horas al enterarse que dio positivo en la nueva contraprueba que le realizaron por coronavirus.

Todo parecía indicar que había mejorado su cuadro pero no resultó así.

En medio de este momento, la cantante reapareció en las redes sociales y compartió un emotivo video en sus historias.

LEER MÁS: Malas noticias para Oriana Sabatini y Paulo Dybala: volvieron a dar positivo para coronavirus

Tanto ella como su novio, el futbolista de la Juventus de Italia Paulo Dybala, continúan en la espera de su mejoría completa.

La artista sorprendió con una canción que compuso en medio de esta situación que vive.

"Cuarentena song be like", expresó la joven cantante mientras entonaba algunas de las frases que contiene la canción.

LEER MÁS: Oriana Sabatini habló desde Italia: "Ya casi no tengo síntomas y Paulo tiene un poquito de tos"

"Tengo todo pero nada. Mis amigos ya no alcanzan. Ven y tócame la cara. La verdad no siento nada", expresó Oriana en su tema.

Y añade: "Esta cárcel no se pasa. No entra aire en mi casa. La cama no tiene ganas y a mi me gusta cómo abraza".

El emotivo video.