Opiniones divididas en la familia de Emilio Disi ante el homenaje de Luciana Salazar en “ShowMatch”

Luciana Salazar realizó anoche un homenaje a Emilio Disi en el programa que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla del Trece, “ShowMatch”.

La rubia, que trabajó con Disi en obras de teatro y películas de humor como “Bañeros 3”, fue muy criticada por los miembros del jurado. "No me gustó la propuesta. Ni los fragmentos que eligieron, ni la música. Nada me llamó la atención. Me pareció artísticamente fallido", la calificó Ángel de Brito.

Y Pampita le remarcó: “A mí tampoco me gustó. A Luciana la veía evolucionando y hoy vi un retroceso. Tampoco me llegó desde la emoción”. Florencia Peña fue un poquito más allá: “No fue una cuestión de idea. Me quedó en una cuestión superficial, no me transmitió nada. No fue la mejor noche”. El remate lo dio Marcelo Polino: “Comparto lo que dijeron mis compañeros. Creo que hubo un problema de dirección. Desde mi opinión, yo empezaría cambiando la música”.

Pero la crítica no finalizó allí; los integrantes del BAR fueron más ácidos: “A mí me pareció terriblemente malo. Me dio vergüenza. Fue lo peor que vi en mi vida”, expresó Flavio Mendoza. “En varios equipos no veo la esencia de lo que quieren contar. Luciana progresó, pero fue más de lo mismo. Punto para abajo”, afirmó Laura Fidaldo y le dio el pie a Aníbal Pachano que siempre puede superarse si de maldad se trata: “Me pareció bochornoso. La Barbie bonita ya me aburre en la pista. Realmente me pareció una falta de respeto a Emilio Disi”.

Cabe resaltar que tras la unión de temas emblemáticos de las películas en la que Emilio se destacó, sobre el final apareció Freddy Villarreal que se caracterizó como Disi e hizo movimientos similares a los del fallecido actor.

Primiciasya.com dialogó con Laura Ferrer, una de las hijas de Emilio, quien gentilmente afirmó ante la pregunta sobre la calificación del homenaje: “¡No me gustó!”.

“Agradezco a Luciana y a Freddy que se hayan acordado de Emi pero lo que hicieron no se asemeja a un homenaje”, añadió Laura.

Por su parte, Cecilia, otra de las hijas del actor, tuvo una mirada distinta a su hermana: “¡A mí personalmente me encantó! Y cuando salió Freddy casi lloro. Me encantó que hicieran como que volvía del cielo y que contara que allá estaba bien”.

“No hable con ellos (Luciana y Freddy) personalmente pero sí con Mauro que es el amigo de Emilio y estuvo trabajando con ellos”, agregó.

Fernanda, en tanto, coincidió con Cecilia: "Me parece que lo hicieron con cariño. Sé que lo querían mucho. Freddy sobre todo sé que le tenía mucho afecto y lo hizo de corazón".

