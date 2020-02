La opinión de Laport sobre la cantidad de Premios Carlos que se llevó Flavio: “No me gustaría estar en boca de nadie, pero…”

La semana pasada, Flavio Mendoza se consagró como uno de los mayores ganadores de los premios Carlos. Su obra “Un estreno o un velorio” se quedó con nueve estatuillas, y además le dieron a él el premio consagratorio.

Entre otros famosos, Raúl Lavié se mostró bastante indignado por lo sucedido: “No quiero meterme en líos, pero ayer había un ‘run run’ que decía que hay cierta maquinación en los premios. Por ejemplo, alguien dice: ‘Yo me bajo de todo si no gano’ y llegan a cierto arreglo. Y hay premios compensatorios. Hay muchas cosas que hacen que no se tomen en serio los premios ni de Mar del Plata ni de Buenos Aires ni de Carlos Paz. Hay que mejorar eso, porque si no perdemos las ganas. Hay que respetar un poco más y tomar en serio las cosas. Basta de premios compensatorios”.

“Flavio se cree el emperador de Carlos Paz. Es injusto que haya ganado todo. Pero también es un gran artista y no necesita pelearse con nadie”, lanzó en una charla con “Intrusos”.

LEER MÁS Fuerte cruce entre Raúl Lavié y Flavio Mendoza por los premios Carlos: Se tildaron de "mala onda"

Y ahora, quien opinó sobre el tema fue Osvaldo Lapot. El actor de “Rotos de amor”, obra que también se presenta con gran éxito en Carlos Paz, dijo: “Tengo una filosofía bastante particular de lo que yo considero o creo que es el reconocimiento o la entrega de premios. No me quiero extender demasiado porque no me gustaría estar en boca de nadie, pero vivimos en una sociedad de opinólogos… En nuestro caso, por lo que yo interpreto y sé, reconocieron el arte de un buen texto y el acompañamiento de cuatro hombres de trayectoria, y en particular el emblemático Pepe Soriano en sus 90 años, Víctor Laplace y Hugo Arana con una trayectoria increíble también. Me siento un privilegiado estar compartiendo con estos compañeros y hoy amigos este espectáculo. Esta obra lo merecía y no importa el valor del premio, importa el reconocimiento”.

Sin querer entrar en conflicto, Laport sugirió: “A veces lamentablemente los premios son cuestionados, nacionales e internacionales, porque no se llega a definir bien porqué se le entrega el Oro a tal fulano o el plata a tal otro… Y para que se puedan calmar esas dudas o interrogantes tal vez las organizaciones o aquellos que entregan premios, llámese como se llame, tendrían que hacer una exposición que sea más precisa para calmar estas dudas y creo que sería un voto de confiabilidad también”.

LEER MÁS El dolor de Osvaldo Laport por la baja de Pepe Soriano: "Lo amo muchísimo a este viejo, pero es una decisión personal"