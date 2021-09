Qué opina Felipe Fort del escándalo de su tío con Rocío Marengo

Tras el escándalo que generó anoche Rocío Marengo en la pista de ShowMatch, al estallar contra su pareja por no querer acompañarla al programa para apoyarla, ahora se metió en la pelea Felipe Fort, el sobrino de Eduardo. ¡Bingo!

Recordemos que después del descargo desesperado de Marengo contra Eduardo Fort, donde gritó a los cuatro vientos "Estoy harta, repodrida, ocho años estoy al lado de él bancando a la ex que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. Que le da vergüenza, me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a darse ,la vacuna y no es capaz de venir", hablaron a su manera Karina Antoniali -ex mujer de Fort-, así como también su hija Macarena.

Pero como en la familia Fort, evidentemente a todos les gusta la fama y la exposición, ahora también apareció en escena Felipe Fort, el hijo del recordado Ricardo. Habitualmente con un perfil más bien bajo, el mellizo hermano de Marta fue consultado a través de las redes sociales sobre el escandalete mediático y no se privó de decir lo suyo.

Con el ya habitual sistema de 'Hazme una pregunta', un seguidor de Felipe quiso saber su opinión sobre lo que había dicho Rocío Marengo en ShowMatch, en clara alusión a la furia que la rubia desató contra Eduardo Fort, acusándolo de mentiroso, entre otras cosas. Y Felipe decidió sentar su posición. "Opino que se la agarró con Eduardo sin ningún sentido (sobre todo teniendo tan buen puntaje) sólo porque no aceptó la decisión de Eduardo a la no exposición. Se fue un poco al pasto y la verdad no me gusta que hablen así de un familiar al que quiero mucho", sentenció.

Y como si no hubiese quedado claro, agregó entre paréntesis "Y detesto a la gente que habla sin saber nada mi familia. Si no tenés idea de nada, ¡no hables!".