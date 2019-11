Operaron a María Fernanda Callejón por una lesión en el maxilar

María Fernanda Callejón fue intervenida este viernes en una clínica privada de manera programada por una lesión importante en el maxilar inferior.

Le colocaron una placa de titanio en la mandíbula para evitar riesgo de fractura.

Minutos antes de la intervención, la actriz compartió un video en Instagram contando cómo es la intervención.

"Estoy en la Bazterrica. Es un quiste por retención de diente en el maxilar inferior lado izquierdo. Fue un hallazgo de mi odontólogo oficial, el de amor es Ricky (Diotto)", expresó la madre de Giovanna.

Y agregó: "No es nada grave, es un quiste fue creciendo y me dejé un poquito estar. No es nada grave pero es compleja la operación, anestesia total y un día de internación".

"Me tienen que poner una placa de titanio para que no tenga que volver por fractura de mandíbula", finalizó Callejón.