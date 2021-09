Operaron a Lía Crucet luego de fracturarse la cadera

Lía Crucet estaba hospitalizada tras sufrir un grave accidente doméstico y debía ser operada. “Va a tener que ser sometida a una operación, le van a tener que poner una prótesis”, dijo su pareja y representante Tony Salatino hace unos días a TN.

“No es que se golpeó y se quebró, esa pierna era la única que tenía bien y eso hacía que se apoyara mucho en ella. Cuando tuvo cáncer, le tuvieron que los ganglios linfáticos de la otra pierna y le quedó muy hinchada”, indicó Salatino.

Y agregó: “El médico me dijo que el hueso estaba muy desgastado. No está quebrada ni nada por el estilo. Es un tema de falta de calcio. No sabían si iban a ponerle un clavo o una prótesis, eso lo tenía que decidir el cirujano. Hoy fui y el cirujano me dijo ‘gracias a Dios se puede operar’. Así que ya le pedimos la prótesis a la obra social de SADAIC’. Así que estoy esperando que manden la prótesis así la operan”.

“Gracias a Dios, está de buen ánimo y me pregunta todo el tiempo cuando la operan. Yo le digo que depende de cuando llegue la prótesis, pero ella quiere que sea hoy mismo. La verdad que es si yo me tengo que operar de eso, estaría todo asustado”, aclaró sobre el estado anímico de la artista.

Hace unas semanas, Lía Crucet compartió el momento en que celebraba con su familia sus 69 años. La cantante de cumbia, intérprete de grandes éxitos como "La güera Salomé" y "Qué bello", entre otras canciones, se volvió a mostrar desde Twitter.

"Festejando mi cumple, gracias por los saludos", expresó la artista, quien pasó por inconvenientes de salud en el último tiempo.

Crucet perdió más de 60 kilos y recibió un tratamiento psiquiátrico por su estado de salud mental por el que estuvo internada en el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata.

Luego de unas semanas internada, la artista fue dada de alta y había alertado a todos por su imagen física tras perder muchos kilos en un video que se conoció hace unos meses donde reconocía que "la estaba peleando".

"Hola amigos del club de fans, acá está Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes, la estoy peleando, sé que voy a salir de esta. Los quiero mucho, los amo, un beso grande para todos", indicó la cantante en aquella filmación.

Lo cierto es que finalmente, según informó el sitio Teleshow, Lía fue operada con éxito luego de fracturarse la cadera en ese accidente doméstico y ya regresó a su casa, donde lleva adelante la rehabilitación.

“Salió con mucho éxito gracias a Dios, los médicos estaban muy contentos por la operación. Ahora está recuperándose acá, lleva su tiempo. Pero ahí estamos, peleándola y ella está de buen ánimo, poniendo todas su fuerzas para recuperarse”, precisó Salatino.