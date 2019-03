Omar Suárez: "Que Maradona tenga hijos en Cuba estaba dentro de las posibilidades; nosotros no sabíamos nada"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





El empresario vivió de cerca aquella época del ex futbolista en Cuba: "Fueron casi cuatro años muy duros. Al principio estuvo su familia y ya después los que viajábamos eran Coppola (Guillermo), el doctor Cae (Alfredo), yo... Los amigos que tenía de verdad. Yo iba siempre un mes en abril y un mes cuando cumplía años. Siempre llevábamos de acá asado que a él le gustaba, se lo llevaba congelado", comentó en exclusiva Suárez.

"Allá estaba el periodista amigo de él que le brindaba su casa y era la única contención que tenia. Así fueron esos años. Pasaron muchas chicas obviamente pero también tuvo un noviazgo largo con una chica que se llamaba Maby, una rubia, que él la trajo después para el partido homenaje. Después tuvo otra novia, Adonai, y después eran chicas casuales que él iba conociendo", recordó.



"Si bien no era una buena época de Diego en cuanto a su salud, él estaba contenido y le gustaba mucho por el clima y se iba a jugar al golf todos los días. Pasábamos muchas horas en el campo de golf y después él debido a sus problemas se encerraba mucho también pero siempre rodeado de sus amigos".





Y ante la noticia de los hijos de Diego en ese país, contó: "Si bien me causó un poco de asombro la noticia, estaba dentro de las posibilidades. Hasta que nosotros nos vinimos, final del 2003, nosotros no sabíamos nada. No eran épocas de redes sociales y no había teléfonos".





"Pudo haber pasado que una de estas chicas haya quedado embarazada y Diego no se pudo enterar nunca hasta ahora que ahora con toda la tecnología se pueda saber más".





"De tener hijos en Cuba tendrían que estar en esa edad, 15, 16, 17 años. Pero hasta que nosotros nos vinimos en finales de 2003 prácticamente no se sabía nada", finalizó el ex amigo del Diez.

