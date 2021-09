Omar Suárez le pidió perdón a la novia cubana y menor de edad de Diego Maradona

La aparición de Mavys Álvarez en la televisión de Estados Unidos donde ventiló cuestiones íntimas de la estadía de Diego Maradona en Cuba y donde lo acusó de obligarla a consumir cocaína cuando ella tenía tan solo 16 sigue generando un gran escándalo en todo el mundo.

Una de las personas que fue testigo de este romance que roza el abuso siendo que Mavys era menor de edad al momento de conocer a Diego es Omar Suárez, conocido por su boliche Cocodrilo y hombre que acompañó al astro durante su paso por Cuba.

Omar habló ayer en Intrusos donde su mensaje fue bastante comentado en redes sociales porque en ningún momento hizo hincapié en que la condición de menor de Álvarez era una aberración. Durante la estadía de Maradona en Cuba las leyes de ese país permitían casarse a las niñas de 12 años con la autorización de sus padres. De todos modos, el romance fue un verdadero caso de abuso siendo que a la joven la interceptaron en la calle con la idea de que conozca a Diego Maradona y además con el agravante de que fue obligada a consumir estupefacientes.

"En ese momento, Diego Maradona no quería abusar de la menor, tenía una enfermedad que no podía controlar", afirmó el dueño de Cocodrilo.

Suárez reconoció que Mavys empezó a sufrir el calvario de las drogas por su vínculo con el astro del fútbol. "Lamentablemente, ella cayó en las adicciones por su relación con Diego", aseguró.

Por último, el empresario dijo que El Diez estaba enamorado de Mavys. "Ella fue un gran amor de Diego. En 2001 la quería traer en un caja. Cuando me enteré de eso, fui a hablar con Guillermo Coppola. Después de un tiempo, Fidel Castro firmó una autorización y Mavys pudo salir de la isla para venir a Buenos Aires", concluyó.

Ahora, Omar Suárez salió al aire para hablar y pedir perdón por lo que pasó en esos tiempos. “Hoy, escuchar estas historias de Mavys, la verdad es que a mí me da muchísima pena. Me da muchísima vergüenza. Yo quería pedirle perdón, públicamente, por lo menos de mi lado, por no haber sabido ver lo que estaba sucediendo en ese momento. Eran otros tiempos, era otro país y uno vivía, por ahí, de otra manera. Y, lamentablemente, uno no se dio cuenta de lo que realmente estaba viviendo esta mujer. Y que hoy, gracias a Dios, lo puede expresar para que no vuelva a suceder con ninguna otra chica”, manifestó.