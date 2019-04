Oliván concientizó sobre el autismo: "Que se termine la era de mirar el celular y no hacer nada por el otro"

María Julia Oliván escribió una emotiva carta en sus Antonio. escribió una emotiva carta en sus redes sociales acompañada con fotos de su hijo





Su hijo cumplirá cuatro años en breve y hace unos meses fue diagnosticado con un trastorno en la comunicación que lo involucraría dentro de la condición del espectro autista.





En su posteo en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la periodista pidió a la gente que abriera su corazón.





"#hablemosdeautismo#2deabril se viene la marea a la Plaza de Congreso. Por qué queremos que se hable de autismo? Porque sólo le tenemos miedo a lo que desconocemos. Y porque queremos fundir al miedo y abrazar la inclusión plena primero en las familias, después en las escuelas, pilar de la vidas social, y de ahí en los grupos de amigos y los ámbitos de trabajo", comenzó su texto la periodista. comenzó su texto la periodista.

"Que se termine la era de mirar el celular y no hacer nada por el otro y que empiece la que abrazamos al distinto y acercarlo a nosotros. Las familias azules tenemos el doble de trabajo sí, hablamos alrededor de 7 u 8 personas si sumamos a todos los terapeutas y maestros de nuestros nenes", siguió.

"Todos nos dan tarea para el hogar y nos dicen que nuestros hijos van a salir adelante si jugamos con ellos y tratamos de entenderlos, si les enseñamos autovaloración e independencia.. si no nos asustamos y conseguimos los apoyos para que "el cuidador principal" -la madre- no se caiga. Pero, no es eso acaso lo que necesita cualquier hijo? Amor, comprensión y cuidado? No es eso lo que aún siendo grandes siempre esperamos de nuestros padres?", fundamentó Oliván.