Olga Garaventa: "Se me ponía la mente en blanco y pensaba en qué momento aparece Roberto"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Olga Garaventa dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com después de lo que fue el final de la serie "Sandro de América", Telefe, anoche en el teatro Gran Rex porteño. dialogó en exclusiva condespués de lo que fue el final de la serieanoche en el teatroporteño.

olga garaventa 4.jpg



"Realmente estoy muy emocionada. Llegó un momento en que la mente se me puso en blanco y no podía creer lo que estaba sucediendo. Tanto amor y los gritos que hacía el público y las nenas cuando veían a Roberto", comentó Olga.





olga garaventa.jpg



"La verdad me costó, me invadía tanto la emoción que me quedaba. Fue algo muy hermoso, un final bellísimo de una serie que fue bien lograda y con mucho respeto. Obviamente había ficción y no era todo realidad", añadió.



"Estoy muy emocionada y agradecida a todo Telefe y a sus directivos, no quiero nombrar a todos para no olvidarme de alguno. A mis hijos y nietos también que me sostuvieron para que esto saliera bien. Un agradecimiento especial a todo el público y a sus nenas que realmente estuvieron presentes. Todos pusimos un granito de arena para que esto saliera bien, fue todo maravillosamente hermoso y lindo".





Y cerró conmovida por tanto afecto: "Lo viví con mucha emoción. Por momentos se me ponía la mente en blanco y pensaba en qué momento aparece Roberto. Esa era la sensación, que en ese momento aparecía. Las nenas cantaban de una forma con alegría y emoción que sentías eso, que en cualquier momento aparecía. Viví una noche bellísima".