El Ogro Fabbiani confirmó que se separó de Gimena Vascon: "Se terminó el amor"

El ex futbolista finalizó su relación con la madre de Santino, el menor de sus hijos. Los detalles.

En la mañana de este lunes se confirmó que El Ogro Fabbiani se separó de Gimena Vascon, con quien en septiembre de 2004 fue papá de Santino, el menor de sus hijos.

"¿Quiénes se separaron?", le preguntó Ángel de Brito a Karina Iavícoli en "LAM" (El Trece).

"Lamentablemente, se separó otra vez, ya viene de otra separación bastante complicada, el Ogro Fabbiani, el Ogro Fabbiani y Gimena Vascon, que estaban casados y tienen a Santino", indicó Iavícoli.

"¿Y esto es definitivo, o también es temporal?", consultó Ángel. "Y, por lo que me dice, le pregunté a él si era verdad, me dijo que sí. Le pregunté si habían terminado bien, no se sabe, creo que le iban a comunicar a la familia", explicó la panelista.

"Me dijo "se terminó el amor". Cuando pasa eso, cuando alguien te blanquea eso...Digamos, no me dijo quién había tomado la decisión, intuyo que debe ser por los dos", añadió Iavícoli.

"Tienen proyectos distintos, él está cuando se pueda por ir a dirigir, vieron que hizo el curso de técnico, me dijo a Centroamérica, y le duele tener que dejar a sus hijos, porque va a dejar de ver a Uma y a Santino, y se va a Centroamérica, y ella tiene otro proyecto", concluyó Karina.

