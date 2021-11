Los nuevos posteos de Mauro Icardi junto a Wanda Nara tras reabrir su cuenta de Instagram

Después de una semana alejado de las redes sociales y tras ¿confirmarse? su separación de Wanda Nara debido al escándalo que desató su affaire con la China Suárez, Mauro Icardi decidió reactivar su perfil en Instagram –que había cerrado provisoriamente.

Lo llamativo es que el delantero del PSG decidió seguir como si no pasara nada: no solo mantiene todas las fotos con sus hijas, sino que además no borró ninguna de las fotos en las que se lo ve junto a Wanda Nara que esta semana decidió terminar con la relación.

Pero además, este sábado agregó un sugestivo posteo y una imagen junto a su esposa. En el mismo se ve a Mauro Icardi abrazado a la mamá de sus hijas Francesca e Isabella –a quién no dudó en arrobar- al aire libre mientras sonríen para la cámara, que acompañó con un emoji de un fueguito y un corazón rojo.

Por otro lado, en Instagram Stories agregó otro texto que dará que hablar: "Acostumbrate a ganar en silencio y que el mundo piense que vas perdiendo".

Pero hay que resaltar que en esta ocasión, Mauro Icardi censuró la opción de que sus seguidores y usuarios le puedan dejar sus comentarios y sensaciones.

Por último, entre las 35 personas a las que sigue, Icardi ahora posee entre sus contactos, además de Wanda, a Zaira Nara (su cuñada), Nora Colosimo (su suegra) y a Kennys Palacios (peluquero y amigo íntimo de la empresaria), entre otros.