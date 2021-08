El nuevo video de Susana Giménez tras superar el Covid en Uruguay: "Disfrutando de una tarde divina de sol"

Susana Giménez, radicada en su chacra de Punta del Este desde mayo de 2020, continúa su recuperación del covid que la tuvo internada dos semanas en el sanatorio Cantegril del país charrúa durante el mes de junio pasado.

Una vez dada de alta, la diva argentina comenzó con todos los ejercicios indicados por los médicos para recuperar su capacidad pulmonar. Es por eso que se hicieron habituales las caminatas al aire libre junto a su hija Mercedes, así como los juegos con sus amadas mascotas.

Sucede que allá por el 25 de junio, cuando salió de la internación se encontró al llegar a casa con la buena nueva de que Rita, su perra de raza Vizla, había tenido cría. Fueron 5 los cachorritos que dio a luz. Y fue lo primero que compartió la conductora en sus redes, mientras anunciaba oficialmente tras 15 días batallando con una neumonía, producto del covid.

Pero las semanas pasaron y los 5 cachorritos crecieron. Es por eso que en las últimas horas, Susana Giménez se mostró al aire libre y con los nuevos integrantes de la familia que ya tienen 45 de vida, con blooper incluido. “Disfrutando de una tarde divina de sol con los nuevos habitantes de la casa”, escribió la diva junto a varios hashtag, como animal kingdom -Reino animal- y dog lover -Amante de los perros-.

En tanto, en el video compartido desde su chacra La Mary de Punta del Este, a través de su cuenta de Instagram, se la oye decir “Son los cinco, ya tienen cuarenta y cinco días así que en cualquier momento empiezan a salir. Yo me voy a quedar con dos nomás, porque no se puede tener tanto perro”, bien a su estilo. Y como no podía ser de otra manera, cuando uno de los cachorritos se le escapó lo confundió, no con un dinosaurio vivo precisamente, pero sí creyó que se trataba del que ella llama gordito.

De esta manera, nunca pasa desapercibido lo que haga o deje de hacer Susana Giménez. Al fin y al cabo, por algo es una diva, esté en Punta del Este o en la China.

