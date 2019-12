El nuevo y súper tatuaje de Rocío Oliva, la ex de Diego Maradona

A pocos días de reconocer un nuevo romance, Rocío Oliva, ex de Diego Maradona, se tatuó la pierna.

La joven se encuentra en una etapa de cambios y de a poco se anima a la tinta en su piel.

"No sé si es noviazgo, estoy bien, pasando un gran momento, quizá en algún momento lo conozcan, no sé si ahora, seguramente en algún momento lo van a ver", reconoció la semana pasada en charla con "Intrusos".

Sobre la reacción de Diego ante su nueva historia de amor, sostuvo: "No hablo de mi vida privada con Maradona, no es un tema que le corresponda, no lo hablo ni con mi mamá. Es definitivo, la relación nuestra terminó hace mucho tiempo pero tenemos una excelente relación".

Por el momento, en lo judicial, Rocío no inició el reclamo económico contra Maradona por los años de convivencia en el exterior.