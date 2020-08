El nuevo estilo de vida de Calu Rivero: se mudó a una granja de animales

Desde hace un tiempo que Calu Rivero es noticia por su cambio de estilo de vida, su gira hacia lo natural y despojado. Incluso cambió su nombre y pide que la llamen “Dignity”.

La actriz estuvo un poco desaparecida de sus redes y en las últimas horas explicó los motivos: hace 15 días dejó su departamento de Nueva York para instalarse en una granja de animales recuperados en New Jersey.

“Si a las nuevas aventuras. Hace aproximadamente 15 días me mude a @tamerlainesanctuary. Un santuario de animales rescatados”. La actriz subió varios videos de ella con distinto tipo de animales: gatos, cerdos, vacas y cabras circulan por la granja libres.

“La naturaleza no para de enseñarme cosas, y yo sigo aprendiendo. Estoy agradecida y también deseo poder compartir con ustedes esta experiencia única”, continuó.

Entonces contó que abrió una cuenta en YouTube para mostrar todo: “Honestamente no se como mostrarlo. Me gustaría que me ayuden a encontrar la mejor manera, tengo tanto contenido”.

Tamerlaine Sanctuary & Preserve es el lugar donde esta Calu, puede ir y quedarse cualquier activista que quiera colaborar y ayudar con los quehaceres de la granja y los cuidados de los animales.

