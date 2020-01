Nuevo escándalo entre Nicole Neumann y Poroto Cubero: el futbolista la acusa de no darle a sus hijas para llevarlas de vacaciones

La modelo y el ex futbolista volvieron a sacar sus trapitos sucios al sol: nuevamente sus hijas quedaron en el medio.

Una vez más, Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero sacan sus problemas a la luz. Esta vez de nuevo con las tres hijas de ambos de por medio, Sienna, Indiana y Allegra. Ahora, el ex futbolista dice que la modelo no cumplió con el acuerdo que tenían y no le entregó sus hijas el 16 de enero para llevarlas de vacaciones.

Según explicó Nicole, que el ex deportista incumplió el acuerdo, se quedó dos días de más con las chicas sin permiso y que por eso ella presentó una denuncia penal. Entonces, la modelo le reclama sus dos días de compensación y le indicó que fuera por ellas el 18 y no el 16.

El futbolista se negó a eso, aunque el abogado le dijo que fuera por ellas el 18, él tenía pasajes para el 16 y por eso insistió con la fecha, además dice que esto lo firmaron ante escribana. La idea era llevarlas a Mar del Plata y luego, seguramente, unos días a Carlos Paz, donde está haciendo temporada su novia, Mica Viciconte.

Cubero contó que estuvo desesperado todo el jueves buscándolas, sin saber dónde estaban. Nicole también negó esto y aseguró -en un movil a “LAM”- que mañana, como lo pautaron ante la Justicia con sus abogados, se irán con el padre a Mar del Plata.

La hermana del ex futbolista, Soledad que vive en Mar del Plata, dijo que para su familia la prioridad son las 3 niñas, que las esperan en La Feliz. Afirmó que Poroto fue a buscarlas, no las encontró y que Nicole lo bloqueó de su celular. “El es una persona paciente, muchas veces por demás”, dijo la hermana del ex deportista sobre la situación.

