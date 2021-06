El nuevo emprendimiento de Estelita Muñoz, empujada por sus hijos

Esta a full tratando de cumplir con los pedidos. Y lo que empezó siendo un hobbie, un acto de amor o un entretenimiento, de a poco se convirtió en un, por ahora, pequeño negocio.

Es así como Estelita Muñoz, actual panelista de "El run run del espectáculo" con Lio Pecoraro y Fernando Piaggio y por supuesto ex mujer de Luis Ventura, lanzó su propio emprendimiento: tejer gorros, guantes y bufandas.

"Estaba en casa con los chicos, Facundo y Nahuel, tomando mate y por supuesto estaba tejiendo. Me gusta", nos cuenta Estelita.

"Uno de esos días Facundo subió a sus redes un gorro que había terminado y la gente empezó a escribir y a pedir. Algunos querían que les tejiera un gorro con los colores de la bandera Argentina. Otros con los colores de sus cuadros de fútbol favoritos", relata.

La cuestión es que de a poco y pasando los días de pronto Estelita se encuentra con una cantidad de pedidos impresionantes. Y con un negocio entre sus manos.

"Entonces dijimos por qué no hacer de esto un emprendimiento. Y así comencé a tejer lo que me van pidiendo. Hay pedidos de lo más insólito. Pero como me gusta y entretiene, ahora también me resulta rentable. Pero no descuido nunca nada de lo que tenga que ver con el espectáculo", nos comenta pícara Estelita Muñoz.