El nuevo destino futbolístico de Luifa Galesio en Verona, Italia

El ganador de Gran Hermano 2016 y ex de Ivana Icardi, Luifa Galesio, seguirá ligado al fútbol italiano.

Hoy, Galesio compartió la felicidad de firmar contrato hasta 2021 con el Calcio Caldiero Terme, club ubicado en Verona.

"Bueno este es un momento muy importante en mi carrera, firmar un contrato hasta el año 2021 es un orgullo personal muy importante. No fue un año fácil para mí, pero la perseverancia, la fuerza del corazón,mis ganas de progresar siempre y de la gente que me acompaña día a día me hicieron salir adelante y llegar a este objetivo personal muy importante", declaró Luifa en su cuenta de Instagram.

Recordemos que el cordobés hizo las inferiores en Arsenal de Sarandí y luego jugó en Instituto de Córdoba, Argentino Peñarol, 9 de Julio de Morteros y, tras su paso por el ciclo de América, tuvo la chance de volver a Arsenal pero no fue tenido en cuenta para vincularse de forma oficial.

Fue allí cuando emprendió su viaje a Europa con quien era su novia, la hermana de Mauro Icardi, y se radicó en el viejo continente donde ya jugó en S.S.D. Argentina Arma, S.S.D. Cittá di Messina y U.S. Levico Terme.

"Si caigo me levanto, lo malo quiere alcanzarme, pero Dios me protege con su manto, manto, he luchado tanto, tanto. Nadie sabe lo que esto me ha costado. Muchas noches de llanto, llanto.. Al problema siempre pongo la cara. La vida me enseñó que el que te apunta, no dispara, por más oscuro tú camino Dios siempre lo aclara, vengo de donde la palabra es el arma más cara ❤️🙌", agregó.

