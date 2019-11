El nuevo descargo de la mujer de El Pepo: "Quiero aclarar algunas cosas..."

Rubén Darío Castiñeiras, conocido popularmente como El Pepo, volvió a aparecer en los medios tras el accidente fatal que protagonizo el 20 de junio en el que murieron dos compañeros de banda.

El músico, muy desmejorado físicamente, reapareció cuando se presentó a realizarse pericias psiquiátricas y psicológicas al Juzgado de Dolores acompañado por uno de sus abogados defensores.

En ese contexto, y mientras descendía del móvil policial que lo trasladó, fue abordado por la periodista Betiana Insaurralde, quien logró sacarle una declaración tan escueta como polémica.

"Lo único que espero es poder abrazar a la familia de los chicos y compartir el dolor que ellos sienten. Porque yo también siento el dolor por la muerte de mis amigos", dijo El Pepo mirando fijo a la cámara.

El músico se encuentra detenido en la alcaldía de Melchor Romero en La Plata, y está imputado por "doble homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de vehículo a motor y por ser más de una de las víctimas fatales, y por lesiones graves culposas doblemente agravadas".

Y luego de su aparición en los medios, la mujer del cantante, Josefina Cuneo, realizó un duro posteo en Instagram y apuntó contra Marcelo Biondi, abogado de la familia de Nicolás Carabajal, una de las víctimas del accidente.

"Quiero aclarar algunas cosas que se están diciendo que no son verdad. a mi no me gustan los medios ni los chismes ni la fama y el chusmerio. Pero es fácil ensuciarnos por todos los canales con mentiras ,Más cuando la persona (Pepo) no puede salir a defenderse . Pero acá voy a hacer mi descargo.

El sr @marcelobiondiabogado MIENTE y acomoda las cosas a su favor, no solamente sobre Pepo, sino que también miente sobre mi. Hace de un accidente un show mediático en el que quiere crear una condena social ,la cual no va a lograr ,por qué Pepo es una buena persona ,con mil errores, pero con un corazón de oro, y con una enfermedad que es de por vida ,Una enfermedad de la cual se aprovechó todo su entorno "amistoso" y laboral para lucrar a costillas de el . Pepo es una víctima más de ese accidente en el cual por milagro y por llevar cinturón de seguridad quedó vivo,

La justicia dirá que va a pasar con el ... Yo estoy al lado de el como siempre y yo mejor que nadie se quien es Pepo ,se el corazón que tiene y también se lo que siente ,con todo esto que pasó.

Gracias a toda la gente que pregunta y se preocupa y ofrece ayuda de corazón. Y a toda esa gente que ayudó a Pepo con su adicción les pido que ni se gasten en querer acercarse."

