El nuevo desafío profesional de Nico Occhiato: "Estoy muy feliz y entusiasmado de haber concretado este sueño"

Nico Occhiato decide abrirse paso en el mundo de la producción audiovisual con una doble apuesta que incluye a “LUZU”– productora de contenidos “in house” y para terceros - y “LUZU TV”, una señal digital multiplataforma que, si bien tendrá una estructura de programación similar a la tv tradicional, buscará convertirse en un medio de comunicación innovador con los códigos y las libertades que habilita la virtualidad.

Actualmente, cuenta en su grilla con el ciclo “Nadie dice Nada”, que acumula casi un millón y medio de visitas en YouTube y promedia las cuarenta mil visitas mensuales en su formato podcast en Spotify.

Su historia de vida es rica y diversa. Nacido en el seno de una familia con raíces italianas, Nico creció rodeado de costumbres y tradiciones y con la unión, la amistad, el esfuerzo y el trabajo como valores guía.

Ya de grande, el barrio siguió siendo el primer escenario de sus inicios laborales: repartía pan y materiales para la construcción en un pequeño camión; luego, se animó a la abogacía; trabajó en un bingo y fue extra de televisión hasta que una señal inesperada encaminó su destino: se presentó y quedó en el casting para participar de un programa cuyo eje central era la destreza física (que, paradoja, no era su fuerte). Todas estas piezas de su pasado, junto al apoyo incondicional de su familia, su fuerza de voluntad y las oportunidades que se le abrieron y pudo aprovechar, ayudaron a moldear este promisorio presente.

Así también nace LUZU - su nueva gran apuesta, en sociedad con “Fuega", productora e incubadora de contenidos digitales- que recupera esos valores que lo forjaron en su Villa Luzuriaga natal (de aquí, el nombre) los combina con su espíritu emprendedor y con su pasión por la comunicación.

LUZU, la productora, buscará convertirse en una usina generadora de contenidos tanto “in house” como para terceros, con el foco puesto en los ciclos en vivo, ficción y documentales. Todos estos formatos podrán verse en “LUZU TV”, la señal que apunta a convertirse en un medio de comunicación alternativo, novedoso y multitarget. Este canal también estará abierto para que otros comunicadores y productoras tengan acceso a espacios donde materializar sus proyectos, sin atenerse a reglas convencionales ni a condicionamientos. La creatividad no tendrá límites. Podrán abordar temáticas simples y cotidianas, con un lenguaje accesible y con un vínculo directo con su audiencia, con la que podrán tener interacción inmediata.

LUZU TV cuenta en su grilla de programación con el ciclo “Nadie dice nada", un magazine con estructura radial producido y conducido por el propio Occhiato acompañado de Naty Jota y Flor Jazmín Peña. Este programa cuenta con un promedio de un millón y medio de visualizaciones mensuales.

Entre los lanzamientos previstos se encuentran dos nuevos programas de estructura radial y se encuentra en etapa de producción un documental sobre cómo llegaron Concepción y Victorio, los simpáticos abuelos de Nico, desde Italia. También hay un proyecto de ficción.

“Estoy muy feliz y entusiasmado de haber concretado este sueño, que también supone un gran desafío en estos tiempos. LUZU TV buscará ser un medio de comunicación diferente e innovador, con las libertades del mundo virtual, que además será un nuevo espacio de trabajo para otros artistas y comunicadores, en un contexto donde la actividad se vio muy afectada. Me siento muy afortunado y agradecido de tener la posibilidad de emprender en el ámbito audiovisual de la mano de “Fuega”, un grupo humano increíble, que confió en mí y me ayudó a impulsar este proyecto. Y hago extensivas las gracias a cada uno de los compañeros con los que he trabajado desde mis primeros pasos en la tv, que me guiaron y brindaron los conocimientos y las herramientas para formarme en esta hermosa profesión”.