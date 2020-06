El nuevo desafío laboral de Flor Torrente: Se convertirá en...

En medio de la cuarentena, Flor Torrente, no descansa y aprovecha para sumar nuevos desafíos a su carrera profesional. Luego de su paso por la pista del Bailando y de "Atrapados en el Museo" el éxito del verano en Carlos Paz, que la tuvo como una de sus protagonistas; la actriz, modelo e influencer ya comenzó a estudiar el libreto de "Señorita Julia" una adaptación del clásico teatral de Strindberg con el que se sumará a la experiencia de realizar teatro en vivo -vía streaming- mediante PlateaLive, la plataforma recientemente lanzada por PlateaNet.

Lo curioso es que no será una puesta tradicional. Flor se anima a más y aportará elementos modernos desde la puesta para adaptarse a la nueva modalidad de streaming. Habrá proyecciones y puestas de luz minimalistas para aportar potencia visual y acentuar las emociones y construir atmósferas de intimidad y cercanía con el espectador.

"Queremos inspirarnos en el teatro japonés donde cada color e imagen está cargada de un simbolismo y una emoción", señala Flor entusiasmada con la propuesta que será dirigida por Rocío Crudo y que contará con las voces en off de Fede Salles y Stephanie Petreky. "Si bien no vamos a utilizar props, vamos a potenciar la acción con recursos como voces en off en participación con actores invitados, sonorización en segundo plano y tonalidades en teclado. La intención es que esto acompañe sin resultar invasivo para la lectura de la obra agregándole una capa mas que vuelve este clásico original y actual."

La cita será en una única función que se realizará el domingo 14 de junio a las 20.00 horas a precios muy accesibles: tan sólo $350 pesos. Las entradas se pueden adquirir por PlateaNet.