Nuevo cruce entre Rocío Marengo y Karina La Princesita: "Me parece un poco injusto"

Rocío Marengo dejó en claro su malestar al ver la convocatoria de Karina, La Princesita, como jurado de La Academia en reemplazo de Pampita, quien no se presentó al ciclo al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de su hija Blanca .

Marengo planteó al respecto: "Estaba tranquila como una seda. Mis compañeros me llenaron la cabeza y yo prendí mecha en dos segundos. No estoy sola en la lucha, te puedo nombrar a varios".

Y luego ante la explicación de Marcelo Tinelli de la elección de Karina, Marengo reafirmó: "Si, me parece un poco injusto. Está perfecto y lo hizo muy bien, pero me parece injusto para nosotros los participantes", dejando en claro que no le gustó la "doble tarea" de La Princesita como jurado y a la vez participante del certamen.

Hace unas semanas, Marengo y Karina se habían cruzado fuerte vía Twitter: "Mi mamá hizo 2 trucos y muchas secuencias y enlaces. La mamá de Karina SE PERDIÓ (y lo reconoció cuando culpó a la cámara). Además la madre de Karina es re joven y mi mamá está cerca de la abuela de Cande. Buenas noches jurado. @kari_prince @AngeldebritoOk Todo bien igual", lanzó picante Rocío en Twitter.

Al ver esto, la cantante tropical le respondió con dureza: "Bueno bajá un cambio y con mi mamá no te metas. Mi vieja no se perdió me perdí yo. No da que te pongas a comparar a dos personas mayores Rocío. Tanto lío por dos puntitos".

Y agregó aún enojada: "Y podes expresarte sin faltar el respeto a las madres que demasiado hicieron por nosotras en esta oportunidad. Decir que bailó enyesada es de atrevida".