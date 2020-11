Nuevo cruce entre Floppy Tesouro y Karina "La princesita" y hablaron de cuándo nació la "pica" entre ellas

NO SE QUIEREN 👊

Se sabe que la relación entre Karina "La Princesita" y Floppy Tesouro no es la mejor desde hace tiempo.

En la previa de su presentación del martes, la participante intentó justificar una actitud de su mamá y la jurado le respondió de manera contundente.

Ambas volvieron a cruzarse fuerte por un mensaje de la madre de Floppy en Twitter.

"Es un decir, Moni jamás se metió con nadie", justificó Tesouro. "Es fuerte que digan que te quieren cortar un dedo. Es fuerte igual, pero está bien, entiendo", explicó Karina.

"Yo no soy personaje, soy así", aclaró la jurado. "Empieza de cuando hiciste una canción mía", agregó.

"A mí me gustan tus temas, me pareció que cada vez que entraba a la pista había un desgano tuyo, que no te gusta", explicó Tesouro.

A lo que Karina retrucó: "Si a mí algo no me gusta no es personal, que quede claro".

