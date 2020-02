¿Nuevo amor? Salidas, Mensajes e indirectas vinculan a Martín Baclini con una modelo

El ex de Cinthia Fernández está conociendo a una nueva mujer y, aunque no quiere confirmarlo, hay muchos indicios. Enterate.

Tras separarse de Cinthia Fernández hace un poco más de 6 meses, Martín Baclini no se mostró con ninguna mujer. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular un rumor de que el empresario estaría apostando nuevamente al amor.

Según contó Noelia Antonelli, en Siempre Show, Ciudad Magazine, Martín estaría conociendo a la modelo Agustina Agazzani, quien supo ser novia del cantante Agustín Bernasconi.

LEER TAMBIÉN: Baclini explicó que Cinthia lo llamó tras mal interpretar una humorada que hizo en la tele e involucraba a sus hijas

Martín y Agustina fueron a comer a un restaurante de Puerto Madero y luego volvieron a salir: navegaron por el delta y fueron a bailar juntos.

Al respecto, Agustina dijo al programa de Antonelli: "Con Martín somos amigos. Sí es verdad que fuimos al río y a cenar, pero nada más. Gracias por preguntarme, me cuesta mucho hablar de estas cosas". Pero, Baclini prefirió jugar con el misterio: "No es apropiado hablar en este momento. No hablaría bien de mí".

Por otra parte, Baclini borró todas las fotos y recuerdos que tenía de Fernández en su cuenta de Instagram.

En medio de todo esto, la modelo publicó un llamativo y elocuente mensaje en las redes: "Me basta con saber que también te morís de ganas", aunque no escribió a quien se lo dedicaba todo indica que era para el ex de la bailarina.

LEER TAMBIÉN: Cinthia Fernández mostró una firme postura ante la posibilidad de volver a bailar con Baclini