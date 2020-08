¿Nuevo amor para Alejandra Maglietti? ¿De novia con un famoso modelo?

Su última pareja fue el futbolista Jonás Gutiérrez. Desde entonces no se le conoció otro novio.

Si bien se conocen hace muchos años por sus carreras como modelo, la historia de amor podría escribirse a partir de ahora.

Hablamos de Alajandra Maglietti y de Hernán Drago quien pegaron muy buena onda y además podrían iniciar un romance.

Ayer, en "Pampita online", la modelo, periodista, abogada y panelista enfrentó esos rumores que la vinculan con el modelo.

Su última historia de amor pública fue con Jonás Gutiérrez, con quien terminó hace poco más de un año y en medio de un conflicto de infidelidad.

“Un cincuentón canchero”, tiro la panelista Paula Galloni, panelista del programa de Pampita. “Por supuesto. Canchero y prolijo con su vida”, contesto la formoseña. “¿Cómo lo ves a Hernan Drago?”, le sugirieron. “Sabía que está soltero. Hernán es un amigo de hace años, pero nada más”, dijo ella. “¡Qué lástima!”, atacó Drago.

“Alejandra, ¿querés decir que no puede pasar nada y que por tanta amistad quedaron asexuados?”, preguntó Pampa. “No, tanto no. Pobre Hernán, lo quiero mucho y no lo voy a molestar al pobre hombre. Pero tendría chances. ¡Sí es un amor! Todos se quedan con lo lindo que es Hernán que, por supuesto, es indiscutible. Pero además de eso hay una persona atrás que es excelente”, reconoció.

